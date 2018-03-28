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Пожар в кемеровском ТЦ 22 минуты назад

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28 марта 201820:32

Поручения СКР и Минздраву: Путин лично контролирует расследование трагедии в Кемерове

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О ходе расследования трагедии в Кемерове будут регулярно докладывать президенту. Такое поручение он дал в ходе сегодняшней встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Бастрыкин сообщил, что в Кемерове работают 104 человека — следователи, криминалисты, другие специалисты.

Это более 40 человек центрального аппарата, самые грамотные специалисты из Управления по расследованию особо важных дел.

По его словам, осмотр места происшествия практически завершен.

Выдвигается две основных версии: это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, это должностные лица и специалисты, — они все утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня.

При этом Бастрыкин отметил, что самоподжог — это маловероятная версия. Более достоверная версия — это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага загорания. Сейчас назначена экспертиза в специальных двух учреждениях в Москве и Петербурге, где проводят такого рода экспертизы — это экспертиза пожаротушения о причине возгорания, экспертиза строительная — насколько можно было это здание использовать в качестве ТРЦ. Также будет назначена экспертиза финансово-экономическая — сколько было затрачено на преобразование центра. Вторая группа специалистов выяснит юридическую законность передачи этого здания и проверит договоры на все виды обеспечения. Прежде всего, на обеспечение пожарной безопасности.

Хотел бы подчеркнуть, что мы сейчас активно работает с представителями администрации города, прежде всего, мэрией, теми людьми, которые давали разрешение в 2013 году на использование этого центра, мы ведем их допросы, проводим очные ставки, изымаем все документы, которыми они регламентировали деятельность своих подразделений.

Кроме того, по словам Бастрыкина, сейчас изучается, как контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра с 2016 года, проводили профилактические проверки. Глава СКР сообщил, что в субботу планирует прибыть в Кемерово, чтобы провести там заседание штаба и заслушать первые итоги расследования.

Путин отметил, что, конечно, должны быть проверены все версии, однако "версия о каких-то злоумышленниках" удобна для подозреваемых. Он также обратил внимание на вбросы через соцсети, в том числе из-за границы — "для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой". Этого нельзя допустить, подчеркнул Путин.

Президент особо попросил проверить документ об осмотре здания в 2016 году, в том числе сотрудниками противопожарной безопасности. "Значит, найдите эту бумагу — я вам скажу, где их взять — и тоже посмотрите, кто вот это делал", — сказал Путин.

Глава государства призвал, чтобы это расследование было максимально объективным и максимально прозрачным. Он поинтересовался у Бастрыкина, сколько времени потребуется на экспертизы.

"Обычно практика показывает, что строительные, финансовые, экономические экспертизы — это 4-5 месяцев", — ответил глава СКР. По его словам, чтобы ускорить процесс, будут созданы укрупненные группы, и тогда, вероятно, все займет три-четыре месяца. Кроме того, планируется провести комплекс независимых экспертиз, чтобы укрепить версию, на которую выходит СКР, то есть, на "безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирования".

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в стационарах остаются 12 больных, в детском стационаре — мальчик 11 лет, Сережа Москаленко.

Его состояние улучшилось за прошедшие сутки, он в ясном сознании, самостоятельно питается, общается, с ним бабушка уже сейчас. И планируется завтра-послезавтра переводить уже из реанимации в палату. И во взрослой областной больнице — 11 пациентов.

Во взрослой больнице находится 18-летний Ваня Заварзин. Его состояние, по словам Скворцовой, улучшилось и стоит вопрос о переводе в палату. "У остальных пациентов тоже улучшение состояния, поэтому мы все вместе комплексно работаем для того, чтобы все были выписаны в состоянии удовлетворительном, проводится параллельно психолого-психиатрическая помощь пациентам", — добавила министр.

Второй блок работы Минздрава — психолого-психиатрическая помощь членам семей погибших и всем, кому она нужна. Организовано два кризисных центра круглосуточной помощи психолого-психиатрической и помощи других медицинских специалистов.

Скворцова доложила о работе судебных экспертов. На сегодняшний день полностью опознано 23 погибших, 22 были сегодня (28 марта) похоронены близкими в Кемерове, трое погибших эвакуируются: двое — в Томск, один — в Красноярск.

Под вопросом опознание одного погибшего с более серьезными изменениями во время пожара. И остальные тела не могут быть опознаны визуально, поэтому предстоит очень серьезная молекулярно-генетическая экспертиза. Принято решение о том, что эту экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. На завтра запланирована эвакуация в Москву, транспортировка.

Глава Минздрава сообщила, что работы будут продолжаться круглосуточно. По ее словам, понадобится не менее 21 дня, трех недель. "Вот сократили с 35 дней, но быстрее может не получиться из-за очень серьезной работы. Будем стараться, как можно быстрей это сделать", — добавила Скворцова.

Путин еще раз призвал ответить на ряд вопросов: почему неделю не работала сигнализация, почему не ремонтировали, почему вручную не включили, почему двери оказались закрытыми, почему при отделке использовали горючие материалы? "Там масса вопросов. Легче всего свалить на злоумышленников, хотя и эта версия должна быть отработана", — сказал президент. И в заключение распорядился регулярно докладывать ему о ходе расследования.

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