Чужих детей не бывает: вместе с Кемерово скорбит вся Россия

В России сегодня траур. Страна скорбит по погибшим в страшном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Трагедия унесла 64 жизни. Среди погибших — более 40 детей.

По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, телепередачи и театральные представления. А тысячи людей продолжают приходить к стихийным мемориалам, которые возникли во многих городах. Москва, Петербург, Иркутск, Симферополь, Беслан — везде люди приходят к этим мемориалам с цветами и игрушками и зажигают свечи. В российских посольствах за границей открыты книги соболезнований. В храмах прошли поминальные богослужения. И, конечно, острее всех боль переживают кемеровчане, многие из которых потеряли близких и дорогих людей.

Нескончаемый людской поток. И целое море цветов. Для всех здесь траур — не просто слово. Ведь скорбью и сочувствием в Кузбассе сегодня пропитан кажется даже воздух.

Они молча кладут цветы, молча стоят. В глазах только слезы и немой вопрос "За что?"

Многие — кто собрался перед сгоревшей "Зимней вишней" — даже не знали погибших. Но не быть здесь просто не могли. Ведь горе это — одно на всех.

Все так и говорят: "погибли наши дети". Сегодня же в Кемерове прошли и первые похороны

"Она своей дочери сказала: беги Эля и подружкину дочку маленькую возьми, спасайтесь. Сама стала помогать, там детей много, просто она, ну не могла по головам всем этим детям бегать и все она стала их выводить, помогать но там же задымление, надышалась и все", — рассказал Виктор Штанк, отец погибшей Татьяны Дарсалии.

Татьяне Дарсалия, учительнице английского — было 38 лет. Выбежала на улицу вместе с дочкой Элей. И тут же одна бросилась обратно, наверх — на детские крики.

"Просто хватали чужих детей — кто под руку попался и выбегали !" – рассказала девочка.

Знаменский собор, где отпевали Татьяну Дарсалия, не смог вместить всех, кто пришел с ней проститься. О погибших и тех, кто помогал спастись остальным, сегодня молятся и католики, и мусульмане.

Махмуд и Фарзон — охранник и продавец обувного магазина — в торговом центре работали всего две недели. Когда коридор заволокло едким дымом — где посетители уже не ориентировались, они вывели на улицу не меньше пятидесяти человек. Вывели бы и еще, но самим стало плохо. Они и сами не знают — откуда в тот момент брались силы. И мужество.

Восьмиклассница Катя Петрова живет рядом с "Зимней вишней", и часто ходила туда на каток с подружками — вынесла на руках пятилетнюю девочку. Та растерянная стояла одна.

"Я сначала не понимала, что происходит. Потом мы встаем, там уже я увидела огонь и побежала. Оборачиваюсь, а там девочка маленькая стояла, ее просто все оббегали, и я ее подхватила и побежала вместе с ней. На эскалатор", — рассказала мужественная девочка.

На парте еще лежат тетради — пятого "А". С непроверенной контрольной. Последней в жизни. В школе поселка Трещевский, недалеко от Кемерова — в одночасье не стало практически целого класса.

"Вот мои одноклассницы, все они погибли", — рассматривает фото Диана. Сама она тот поход в кино пропустила благодаря тройке по английскому. Мама наказала и не отпустила. Третий день Диана плачет не переставая. Погибли ее подружки.

Михаил Трусов потерял там двух дочерей. Одной было восемь, второй четыре. Его самого еле спасли врачи.

В кемеровских больницах еще остаются пострадавшие во время пожара. Их уже начинают выписывать врачи и сегодня впервые дают оптимистичный прогноз по состоянию здоровья 18-летнего парня, который выпрыгивал из горящего здания.

Его ожоги пройдут. Но ожог, оставшийся на сердце тех, кто потерял родственников, это навсегда. И их боль сейчас разделяет вся страна.