Биатлонисты Фролина и Лапшин примут участие в чемпионате России

В четверг в Ханты-Мансийске начинается чемпионат России по биатлону. В соревнованиях примут участие также бывшие российские, а ныне южнокорейские спортсмены Анна Фролина и Тимофей Лапшин.

Главный тренер сборной Южной Кореи, российский специалист Андрей Прокунин подтвердил участие Фролиной и Лапшина в чемпионате страны. Чемпионат России имеет статус открытого соревнования, в котором могут участвовать и иностранные спортсмены. Тем более, что Анна и Тимофей сохранили российское гражданство.

Анна Фролина и Тимофей Лапшин выступят в спринте и гонках преследования. Турнир в Ханты-Мансийске продлится с 29 марта по 4 апреля.