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28 марта 201821:24 Виталий Кармазин

Старые огнетушители, запертые двери: в России идет проверка торговых центров

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Масштабные проверки уже идут по всей стране. Торговые центры, развлекательные комплексы, крупные супермаркеты и кинотеатры. Там, где обычно собирается наибольшее число людей, правила противопожарной безопасности должны выполняться неукоснительно. Почему закрыты аварийные выходы и не везде срабатывает пожарная сигнализация? И что нужно сделать, чтобы заставить всех без исключения исправить нарушения немедленно?

"Нажимайте тогда. Считай, Андрей. Минута. Мы все трупы".

Екатеринбург. Эвакуационный выход из торгового центра открывается, когда уже спасать некого. Единственный путь с детской площадки через маленькую калитку. Элемент декора в экстренной ситуации помешает спасению.

Учебная эвакуация в Краснодаре. И то же самое.

"Мы ждали, когда откроется дверь! Так не должно быть!"

Из этого ростовского центра и вовсе не выйти. Двери остаются закрытыми на магнитные замки.

"Без вас человек может выйти? — Если нет сработки пожарной сигнализации, конечно, он не выйдет".

В Биробиджане во время проверки торгового центра отключился свет. Датчики дыма бесполезны. Надежда на персонал.

"Как позвонить в пожарную охрану, знаете? — 03. — -03? Скорая же!"

Работники будто не понимают для чего на табличках зеленые фигурки и красные наклейки на стене. Не знают, где находится схема эвакуации. Иногда ее вообще нет.

"Ольга Борисовна, вы видели план? — Нет. Пришла с тремя детьми. У вас там нет плана эвакуации".

А если он и есть, то в этом екатеринбургском здании еще надо поплутать, чтобы дойти до дверей.

Благовещенский центр. Детская зона на втором этаже, спасаться нужно через лабиринты игровых столов и полутемных коридоров.

"Так, где мы? Я не знаю, я даже не представляю, куда здесь бежать".

Москва. Коридоры торгово-развлекательного центра, ведущие к выходу, завалены. Вдоль единственного пути к спасению — служебные помещения.

Комната, в которой нарушены сразу несколько требований пожарной безопасности. Стены обиты деревом. Да здесь еще и хранят несколько тысяч рулонов туалетной бумаги. Деревянные стены, вытяжки толком не сделаны.

Или вот как в Ростове сигнализация сработала — а ржавый люк дымоотвода так и не открылся.

Не менее важно, как эти строения вообще становятся торговыми центрами. Строить их дорого. Проще купить. Например, неприспособленный под торговлю цех обанкротившегося завода. Делают ремонт. Сдают в аренду. И так что по всей стране.

Бывший завод "Хроматрон". В советское время здесь делали цветные кинескопы. В 2000-е он стал торговым центром. В 2017-м здесь были проведены проверки и обнаружены многочисленные нарушения, в том числе пожарной безопасности. Затем еще одна проверка, третья. И все они показывали, что собственник, фактически, не делал ничего для того чтобы устранить эти нарушения. В итоге суд постановил — закрыть торговый центр на 90 дней.

Бизнесмены пеняют на то, что теперь не пройти внутрь к своим магазинам. Клиенты готовы потерпеть неудобства ради безопасности.

"Ты идешь оттуда, выходишь, как из бани. И дышать здесь совершенно нечем. И окна здесь все закрыты, естественно ни вентиляции ничего здесь нет. Все арендаторы давным-давно за границей живут, как в Кемерово, а здесь чего? Деньги собираем!" – негодует Валентина Лебедева.

Проверки центров и в Сочи.

"Вот сюда упираются люди. — И кого мы ждем? — Никого. Выходят. Просто выходят! — Куда выходят? Она закрыта обычно, дверь!"

Здесь особое внимание уделили детским зонам. По предварительной версии именно в таком сухом бассейне в "Зимней вишне" и начался пожар. В сочинском центре рядом с поролоновой ямой есть огнетушители. Правда, 2010 года. С истекшим сроком годности.

И получается, что вроде просчитаны нормативы, разработаны схемы, написаны законы. Кажется, осталось только уже, наконец, начать исполнять простые, но жизненно важные правила.

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