В Подмосковье хотят построить ТЦ, подобный "Зимней вишне"Читайте нас в Telegram
В Подмосковье может появиться вторая "Зимняя вишня". В Павловском Посаде, как и в Кемерове, собираются построить большой магазин на месте кондитерской фабрики. Причем, за проектом стоят те же компании, что и за кемеровским торговым центром, где произошла трагедия. Вопрос о строительстве решался на общественных слушаниях, о которых почему-то никто не знал.
Мрачное совпадение или крайняя степень цинизма, но именно в день национального траура в администрации Павловского Посада состоялись так называемые "общественные слушания" по еще одному объекту того же холдинга "КДВ-групп", которому принадлежал и сгоревший в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня".
Пустой зал. При том, что решалась судьба одного из главных городских предприятий, кондитерской фабрики на Мишутинском шоссе. Владельцы просили предоставить разрешение на вид использования земли под ним под магазины и общепит.
"Мы приняли решение разместить там столовую и магазин продукции, — говорит представитель "КДВ-Павловский Посад" Павел Лебедев. – Мы не собираемся строить торговый центр, там как работала фабрика, так и работает".
Сгоревший в Кемерове торговый центр "Зимняя вишня" тоже наспех переоборудован из здания обанкротившейся кондитерской фабрики. Говорят, девиз владельца, жителя Австралии, миллиардера Дениса Штенгелова — "Экономь на всем".
Лишних вопросов не задавали. Публичные слушания длились менее семи минут и признаны состоявшимися. Начальник управления архитектуры и строительства администрации городского округа Павловский Посад Московской области Андрей Мельник признался, что его не смущает, что на слушаниях присутствовало всего 8 слушателей присутствовало.
Та самая столовая, которую владельцы якобы только планируют разместить на фабрике. То же самой и с магазином фирменной продукции. Как выяснилось, и магазин, и столовая существуют на территории кондитерской фабрики очень давно и никаких претензий к их работе не возникало. Однако теперь, по результатам публичных слушаний, как опасаются местные жители, эти огромные ангары на территории 48 000 квадратных метров, легко превратить в торговый центр, очень похожий на "Зимнюю вишню" в Кемерове.
По словам жителей окружающих домов, на фабрике уже случались пожары, и конечно, им не хотелось бы повторения трагедии, как в Кемерове. Впрочем, большинство жителей Павловского Посада так и не узнали о состоявшихся сегодня общественных слушаниях.
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