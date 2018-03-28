Спартаковец Ананидзе прооперирован в Риме

Полузащитник "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе был прооперирован в римской клинике. 25-летнему футболисту была сделана пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Джано Ананидзе повредил колено в прошлую пятницу в товарищеском матче сборных Грузии и Литвы. Обследование выявило в Ананидзе разрыв крестообразной связки. Через несколько дней спартаковцу была сделана операция.

Нынешний сезон для Ананидзе закончен. Джано сможет приступить к тренировкам только летом.