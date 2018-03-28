США требуют от России признать вину и обзывают морским чудовищем

Госдеп США задал новый стандарт международной политики. Официальный представитель ведомства Хизер Науэрт сообщила о том, что улучшение отношений с Москвой возможно, но только если Кремль признает свою ответственность за дело Скрипаля.

То есть, признает, что применила газ. И это событие может стать прочной основой для укрепления дружбы между народами. Тем временем сегодня Черногория заявила о высылке одного российского дипломата и об отзыве согласия на работу почетного консула. Но 160 стран из так называемого не западного блока считают, что Лондон должен предоставить подтверждения голословным обвинениям о якобы причастности России к делу Скрипаля. И кое-что Лондон предоставил.

Мнимые доказательства вины России уместились на нескольких слайдах, которые в британском посольстве в Москве показали представителям иностранных дипмиссий. В них краткий пересказ хорошо известных событий в Солсбери. И главное — броские заголовки: "Новая фаза российской агрессии", " Влияние Новичка" и "Список враждебных действий России".

В британском министерстве иностранных дел ответили публикацией в Твиттере: "Мы благодарны МИД России за придание большей огласки презентации нашего посла в Москве о происшествии в Солсбери".

Впрочем, для тех, кто всегда готов выступить против России, особые доказательства не нужны.

Призвав Москву взять на себя ответственность за отравление Скрипаля, пресс-секретарь Госдепа Науэрт заодно порассуждала на любимую тему российского вмешательства в дела Запада.

"У России длинные руки, и множество щупалец, мы полагаем, что они продолжат вмешиваться в выборы в США и многих других странах. Руки и щупальца, вот так. Россия похожа на чудовище из морских глубин".

Это высказывание напомнило об антисоветских плакатах, которые тиражировала нацистская Германия. Об этом напомнило пресс-секретарю Госдепартамента посольство России в США.

Даже британский премьер-министр Тереза Мэй сегодня была вынуждена признать, что у нее нет свидетельств так называемого подрыва демократических процессов на Западе со стороны России.

В Лондоне сейчас заняты подсчетом, сколько стран присоединилось к антироссийской коалиции.

Чувства смешанные: с одной стороны, Великобританию поддержали больше 20 государств. Многие, чтобы не ссориться с британцами, отделались выдворением одного-двух дипломатов. Но главное, что немало европейских стран выразили Лондону недоверие.

"Я не думаю, что британское правительство должно быть довольно. Они говорят, что так много стран проявило солидарность с Великобританией. Но если посмотреть на реальное положение дел, то можно увидеть, что Лондон расколол Евросоюз", — заявил Владимир Чихов, постоянный представитель РФ при ЕС.

Ближайший сосед британцев, Ирландия, с большим трудом приняла решение о высылке одного человека из посольства России.

"Мы поддерживаем решение о высылке дипломатов, которое приняли также и другие страны, обладающие нейтральным статусом, такие как Финляндия и Швеция", — сообщил Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии.

Оппозиция называет это решение серьезной ошибкой.

Зато Великобританию поддержал бывший президент Украины Виктор Ющенко, если такая поддержка вообще имеет хоть какой-то вес.

Британские власти сейчас активно используют дело Скрипалей и намерены убедить европейских партнеров в необходимости бойкота футбольного чемпионата мира в России, хотя бы на уровне официальных делегаций, как уже решили сделать в Лондоне. При этом новостей о ходе расследования в Солсбери как не было, так и нет.

Не исключено, что уже через две недели организация по запрещению химоружия завершит анализ вещества, которым, как утверждает Лондон, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Результаты будут переданы Великобритании, но не России.