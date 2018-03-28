"Добивайся того, что невозможно": феномен Олега Анофриева

Не стало Олега Анофриева. Народному артисту России, певцу и композитору было 87 лет. Он окончил Школу-студию МХАТ, затем работал в театрах имени Маяковского и Моссовета. Однако профессию актера никогда не считал для себя главной. Уникальный голос: Анофриева узнавали всегда, даже когда его не было в кадре. Его исполнение песни "Есть только миг" считается эталонным, а под его "Спят усталые игрушки" засыпали миллионы советских детей. Прощание с Олегом Анофриевым пройдет в Москве 30 марта.

Путь к всенародной любви у Олега Анофриева начинался с ролей в кино, в 50-х, сразу после окончания актерского факультета Школы-студии МХАТ. Дебютной стала роль в короткометражке "Секрет красоты".

Удивительный талант, невероятная работоспособность. Роли в спектаклях классиков и современных авторов. Но судьбой его стало именно кино. Анофриев снялся в 60 фильмах. Его всепроникающий дар как кислород заполнял всевозможные объемы творчества. Анофриев не просто играл в кино — он для него писал музыку и пел.

"Лешка Сахаров в "Коллегах" говорит: "Да я не планировал песню. Но почему бы и не спеть. Потому что ты — артист плохой, а певец хороший", — вспоминал народный артист России Олег Анофриев. – Ну, может, одну картину только назову — "Друзья и годы", по пьесе Зорина Лени. Там все-таки драматическая роль хорошая".

Он написал для него более 50 песен, романсов и мелодий, многие из которых исполнил сам. В фильме "Земле Санникова" легендарную песню всех поколений песню про ослепительный миг в кадре пел Олег Даль, но неподражаемый голос принадлежал другому Олегу — Анофриеву. "У меня музыкального образования нет, — признавался Олег Анофриев. – Да и не нужно оно мне".

Это признание — тоже часть его искренности, за которую Анофриева и любили. Ну и что, что не было академических дипломов – пел-то ведь от сердца. Недаром говорил: правду найдешь только там, где жизни в глаза смотришь.

Нет такого ребенка, который бы хоть раз не слышал его голос, которым Олег Анофриев по вечерам зажигал звезды для малышей всего Советского Союза неизменной песней про "усталые игрушки". Или обаятельных и колоритных героев культовых "Бременских музыкантов" — их практически всех озвучил один Анофриев.

Мультипликация вообще стала отдельной гранью его таланта. Когда-то давно Олег Анофриев дал себе установку: "Хочешь жить — добивайся того, что невозможно". Кажется, невозможного для него не было совсем. Видимо, оттого, что всегда считал, говорил: "Раз от тебя остается память, значит, двери не захлопываются".

За его яркими, полными витальной жизненной силы ролями и мелодиями был другой Олег Анфориев – непубличный, философ и мудрец. И когда оборвался его "ослепительный миг" вместе с музыкой и ролями, остались стихи поэта о жизни и Боге — от почти пророческого "Я хочу умереть по весне" до "Покрепче обнимемся с матерью, простим прегрешенья жене, дорога расстелится скатертью к неведомой нам стороне".

"Жизнь-то, оказывается, очень короткая – быстро-быстро уходит из-под ног", — замечал маэстро.