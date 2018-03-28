Перепуганная обезьянка с "человеческим" лицом стала мемом. Видео

В Сети набирает популярность видео с перепуганной обезьянкой-капуцином, живущей в Тяньцзиньском зоопарке. Лицо животного напоминает человеческое. Кроме того, оно преисполнено самого настоящего ужаса. Многие пишут, что именно так ощущают себя в 2018 году, сообщает Vice.

"Этот год уже принес нам достаточно страданий, поэтому неудивительно, что этот малыш-капуцин так напуган", — отмечают зарубежные журналисты.

Что именно так сильно напугало обезьянку, неизвестно. Оригинальный ролик с шокированным капуцином из Китая посмотрели более восьми миллионов раз.