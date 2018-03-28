Блогера Илью Варламова задержали в прямом эфире

В Москве сотрудники ФСО задержали блогера Илью Варламова. Это произошло в прямом эфире у станции "Чистые пруды", когда он давал интервью телеканалу РБК. Блогеру не давали целый час пользоваться телефоном и доставили его в ОВД "Мещанский".

Илья Варламов заявил, что причину его задержания никто не объяснил, написал он в своем Twitter. После того, как он воспользовался 51 статьей Конституции, гласящей, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, то блогеру вернули паспорт и отпустили.

Задержавшие Варламова полицейские пояснили, что блогер вызвал у них подозрения в совершении правонарушения.