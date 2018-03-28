Во Франции дети начнут ходить в школу с трех лет

Власти Франции приняли закон, согласно которому дети начнут ходить в школу с трех лет, а не с шести, как это было раньше. Впрочем, большинство граждан стран и так отдают малышей в детские сады в три года. Лишь 2,4 процента детей этого возраста не записаны в садик. Как правило, они из бедных семей, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

О введении нового закона объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Цель снижения возраста, в котором дети должны идти в школу, заключается в том, чтобы уравнять подготовку к первому классу дошкольников из разных слоев общества.

До недавнего времени обязательное образование во Франции начиналось в шесть лет и заканчивалось в шестнадцать. Такие рамки были введены в 1959 году и до 2018-го не менялись.

С трех лет учатся дети в Венгрии. С четырех — в Люксембурге, Северной Ирландии и Швейцарии. В Швеции и Финляндии – с семи.