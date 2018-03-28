Захарова: США играют нечестно

Министерство иностранных дел РФ возмущено отказом посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной РФ по вольной борьбе, считая это грубым нарушением обязательств Соединенных Штатов Америки.

Как передает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, отказ в получении виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участие в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити, на Смоленской площади расценивают, как "очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях".

Дипломат подчеркнула, что действия американского посольства являются грубым нарушением со стороны США своих обязательств как государства, проводящего у себя международные соревнования.

Захарова заявила, что "проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют

нечестно".