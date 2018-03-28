Французы протестуют против убийства 85-летней женщины, пережившей Холокост

В Париже после убийства еврейской женщины Мирей Кноль, пережившей Холокост, собрался многотысячный марш против антисемитизма. В числе участников — политики первой величины, включая министров правительства и депутатов Нацсобрания.

Как сообщает ТАСС, колонна митингующих мирно следует по бульварам от площади Нации на востоке города. Шествие в знак траура и солидарности было созвано по инициативе еврейских общин Франции.

Как рассказал на шествии председатель палаты Франсуа Де Рюжи, в связи со случившимся работа парламента в среду была прекращена в 17:30, чтобы депутаты смогли принять участие в этом марше. "Это момент, чтобы заявить самым ясным образом, что антисемитизм недопустим", — заявил он.

В свою очередь глава МВД республики Жерар Колон посетовал, что инциденты с антисемитским подтекстом в последнее время во Франции происходят все чаще.

Не обошлось шествие без инцидентов — прибывшие на марш со своими сторонниками лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и глава леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон были жестоко освистаны присутствующими и вынуждены были покинуть марш.

Убийство 85-летней Мирей Кноль было совершено в минувшую пятницу, 23 марта. Обгоревшее тело пожилой женщины, страдавшей от болезни Паркинсона, было обнаружено в ее квартире, где был учинен поджог. Как установило следствие, причиной смерти стали 11 ножевых ранений. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых в убийстве, один из которых — мусульманин по вероисповеданию — был соседом убитой и хорошо был с ней знаком.

Мирей Кноль родилась в Париже в 1932 году. В 10-летнем возрасте с матерью вынуждена была бежать из столицы, спасаясь от печально известной "облавы", когда было арестовано более 13 тысяч евреев, большая часть которых были расстреляны. Похороны женщины посетил президент республики Эмманюэль Макрон.