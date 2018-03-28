Рухнувшая в Пакистане крыша склада раздавила более 10 человек

По меньшей мере, 11 человек, в том числе шесть женщин и двое детей, стали жертвами обрушения крыши склада в провинции Синд на юге Пакистана.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили западные средства массовой информацией со ссылкой на местные власти.

Во время ЧП не менее девяти человек получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла во время работ на складе.

Ведется расследование случившегося.