ЧП в Египте: на страну обрушилась песчаная буря

Сильнейшая песчаная буря обрушилась на Египет. Наибольшему удару стихии подверглись южные провинции страны — Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор, Сохаг и Красное море.

Как передает ТАСС, об этом сообщает новостной портал "Масрауи".

Песчаная буря сопровождается сильным ветром, скорость которого местами превышает 20 метров в секунду. Его порывы валят линии электропередач, в результате чего ряд районов южных провинций остался без света.

Плохая видимость на дорогах привела к тому, что местная полиция во многих регионах Египта перекрыла междугородные скоростные трассы. Не работают порты в Хургаде, Нувейбе и Александрии. Большинство аэропортов страны временно прекратили отправку и прием самолетов.

Власти призывают население без необходимости не выходить из дома и воздержаться от поездок на автомобилях.

По данным Метеорологического управления Египта, причиной стихии стал пришедший из Судана теплый циклон, который сталкивается с холодными потоками воздуха из Южной Европы. Непогода продлится до вечера 29 марта, будет сопровождаться резким понижением температуры и сильными осадками.