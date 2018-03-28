Первое отравление Скрипалей произошло в доме

У себя дома Сергей и его дочь Юлия Скрипали впервые подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества. К такому выводу пришли следователи Скотланд-Ярда.

Самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества криминалисты обнаружили на входной двери в доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на лондонскую криминальную полицию.

При этом следователи заявили, что полицейские по-прежнему проводят обыски дома у бывшего полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля, но это лишь мера предосторожности: риск отравиться для соседей сотрудника британской MI6 минимальный.

Лондон заявил, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом А234 "Новичок". И к этому отравлению причастна Россия, в британском парламента объявила премьер-министр Тереза Мэй. Москва свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери категорически отвергает. Россия предлагала свое содействие в расследовании дела об отравлении, однако Лондон отказался. Более того, Лондон даже отказал в консульском доступе к российской гражданке Юлии Скрипаль.