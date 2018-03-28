Все пятеро подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове отправлены под арест

Суд в Кемерове арестовал всех пятерых подозреваемых по делу о пожаре. Под стражу отправились технический директор компании-собственника здания и арендатор помещения, в котором, предположительно, началось возгорание. Кроме того арестованы сотрудник и руководитель организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию, а также охранник, отключивший систему оповещения.

Предполагаемые виновники трагедии проведут в СИЗО как минимум два месяца, сообщает телеканал "Россия 24".