Михаил Мамиашвили: американцы потеряли совесть

Сборная России по вольной борьбе не примет участия в Кубке мира, розыгрыш которого пройдет в США. Американское посольство отказалось выдавать визы российским борцам.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал поступок американской стороны мелким и подлым. Мне кажется, американцы совсем уже не туда загребают, — цитирует Мамиашвили "РИА Новости". — Это уже перебор! Я бы не сказал, что это предвзятое отношение к нам. Отношения к нам просто нет, это перебор. Совсем уже совесть потеряли, соблюдали бы хоть какие-то рамки приличия. Смешно уже, на спортсменах отыгрываются. Это бред сумасшедшего. Этот отказ – это так мелко! Правильно сказал наш лидер – слабенькие они все".

При этом у Михаила Мамиашвили нет претензий ни к американским борцам, ни к Федерации борьбы США. По словам президента Федерации спортивной борьбы России, коллеги из США сами расстроены неучастием россиян в Кубке мира. " "Американская федерация пыталась сделать все возможное, чтобы посостязаться с сильной командой России, — сказал Мамиашвили. — Это очень важный турнир, тут и формируется командный дух, ответственность друг за друга. Тренеры делали ставку на это соревнование. Все, кто проходят через такие турниры, получают опыт на перспективу".