"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Видаля 60 миллионов долларов

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" готовы заплатить за 30-летнего чилийца 60 миллионов долларов.

"Бавария" готова продать Видаля ближайшим летом. Сам Артуро неоднократно говорил, что хотел бы поиграть в Англии. На чилийца претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси", причем шансы "МЮ" заметно выше.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Баварии " порядка 60 миллионов долларов. Самому Видалю английский клуб намерен предложить контракт сроком на 4 года и зарплату 18 имллионов долларов в год. В связи со столь щедрыми предложениями переход Артуро выглядит весьма вероятным.