В Египте завершились выборы президента. Официальные итоги будут объявлены только 2 апреля. Выбирали между действующим президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и его конкурентом Мусой Мустафой Муса.

Голосование продолжалось три дня, но этого срока не хватило, чтобы на участки пришли все желающие. И в последний момент выборы по решению избиркома были продлены еще на один час, сообщает ТАСС.

Выборам сильно помешала непогода: сильнейшая песчаная буря валила линии электропередач, в результате чего ряд районов южных провинций остался без света.

На пост главы государства претендуют два человека: действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

Большинство египтян уверены, что Муса создает видимость альтернативы действующему президенту, поэтому многие воздержались от выборов. Между тем избирком предупредил всех, что те, кто без уважительной причины не проголосует, должны будут заплатить штраф в размере 500 египетских фунтов (около 30 долларов), что предусматривает закон о выборах.

Подсчет голосов на участках начался сразу по завершении выборов, однако официальные итоги будут объявлены только 2 апреля.

Всего в избирательных списках значатся порядка 60 миллионов граждан страны.

