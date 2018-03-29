На юго-востоке Москвы горит ангар, в котором могут находиться газовые баллоны. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, передает агентство "Интерфакс".

Пожар вспыхнул в металлическом ангаре, расположенном по адресу: 2-й Вязовский переулок, 10. Пожарные приступили к тушению.