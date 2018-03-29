Захват собственности: дипломат о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле

Закрытие резиденции генконсула РФ в Сиэтле является неприкрытым захватом российской собственности, считает консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин. По его словам, нарушается один из основных американских законов — право на частную собственность.

Отвечая РИА Новости на вопрос, что ждет российскую резиденцию генконсула в Сиэтле, он ответил: "То же, что и с резиденцией в Сан-Франциско. Нам предписано покинуть Сиэтл до 24 апреля".

По его словам, судьбу собственности легко просчитать – она такая же, как и у генконсульства в Сан-Франциско. "Это неприкрытый захват нашей собственности, которая не вписывается ни в какие нормы международного права", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что нарушается один из основных американских законов — право на частную собственность, и "иначе, как захватом это не назовешь".

4 марта в Великобритании были отравлены бывший российский полковник ГРУ Сергей Скрипаль (осужден в России за предательство) и его дочь. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство; Россия отрицает эти ничем не обоснованные обвинения и обещает ответить на недружественные шаги.

Через несколько дней власти США вслед за Великобританией объявили, что высылают 60 российских дипломатов, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Теперь на западном побережье США вообще не будет российского дипломатического присутствия.

В настоящий момент консульство в Сиэтле насчитывает семь сотрудников. Они будут распределены по двум генконсульствам РФ в США в Хьюстоне и в Нью-Йорке, а также в посольство в Вашингтоне.

В сентябре 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента.

Закрытием диппредставительств в США отреагировали на выравнивание Москвой численности дипломатического персонала в России и США. Наша страна назвала эти действия недружественным шагом. При этом уравнивание численности дипперсонала было в свою очередь российским ответом на высылку из США 35 дипломатов.