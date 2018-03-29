Горящий в Москве ангар частично обрушился, есть угроза взрыва газа

На территории промзоны на юго-востоке Москвы полыхает ангар. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Известно, что в здании частично обрушилась кровля.

На месте работает 11 единиц техники и 42 пожарных. Сообщается, что в ангаре могут находиться газовые баллоны, существует угроза взрыва. Информации о пострадавших пока не поступало, передает телеканал "Россия 24".

В горящем здании находится автосервис, производство металлоконструкций и деревоперерабатывающее производство.