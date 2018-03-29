Ночной пожар в Москве: площадь обрушения горящего ангара растет

На юго-востоке Москвы горит ангар, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. В здании обрушилась кровля, в настоящее время площадь обрушения выросла со 150 до 300 квадратных метров.

Общая площадь ангара, в котором находятся деревоперерабатывающее производство, автосервис и производство металлоконструкций, составляет 1500 квадратных метров, передает ТАСС. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время пожарные сбили интенсивное горение. Наблюдается открытое горение в центральной части ангара. Там могут находиться газовые баллоны и бочки с отработанным маслом, поэтому спасатели опасаются взрыва.

ЧП произошло по адресу Вязовский переулок, 10.