Итальянцы хотят видеть Манчини во главе сборной

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчиии может возглавить сборную Италии. В этом случае ему придется покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

Итальянская федерация футбола, скорее всего, не будет утверждать Луиджи Ди Бьяджо в роли главного тренера сборной страны. Под руководством Ди Бьяджо итальянцы провели две встречи – проиграли сборной Аргентины 0:2 и с трудом избежали поражения в игре с англичанами. Видимо, эти результаты не убедили федерацию, и поиск нового тренера будет продолжен. Таким образом, шансы Манчини возглавить национальную команду возрастают.

Представитель федерации Алессандро Костакурта связывался с Роберто Манчини и Карло Анчелотти, ныне не связанным контрактом ни с одной из команд. Именно эти специалисты считаются наиболее вероятными кандидатами на замещение вакансии. Ранее Манчини неоднократно говорил о желании работать со сборной, но он не готов идти на расторжение контракта с "Зенитом". Анчелотти же ждет предложений из Англии. Поэтому вопрос о назначении нового тренера сборной Италии будет отложен до конца сезона. Сборная Италии не попала на чемпионат мира 2018, поэтому итальянцам можно не спешить с утверждением нового наставника команды.