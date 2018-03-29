В Москве полностью потушен крупный ночной пожар

Крупный ночной пожар, вспыхнувший в ангаре на юго-западе Москвы, полностью потушен. Огонь был локализован в 01:26 на площади 500 квадратных метров. Общая площадь помещения – 1500 квадратных метров.

Ангар частично обрушился. Специалисты опасались взрыва, так как внутри здания могли быть баллоны с газом и бочки с отработанным маслом.

Полностью потушить пламя пожарным удалось в 01:45, передает РИА Новости. Никто не пострадал.

ЧП произошло по адресу 2-й Вязовский проезд, дом 10. В тушении принимали участие 89 пожарных и 25 единиц техники.