Трамп сделает своего личного врача министром по делам ветеранов

Дональд Трамп хочет сделать своего личного врача – доктора медицинских наук, адмирала Ронни Джексона — министром по делам ветеранов. Ранее этот пост занимал Дэвид Шулькин, напоминает РИА Новости.

В своем Twitter Трамп выразил благодарность доктору Шулькину и рассказал, что временно исполняющим обязанности министра по делам ветеранов станет Роберт Уилки из министерства обороны.

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!