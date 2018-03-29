Трамп сделает своего личного врача министром по делам ветеранов

Дональд Трамп хочет сделать своего личного врача – доктора медицинских наук, адмирала Ронни Джексона — министром по делам ветеранов. Ранее этот пост занимал Дэвид Шулькин, напоминает РИА Новости.

В своем Twitter Трамп выразил благодарность доктору Шулькину и рассказал, что временно исполняющим обязанности министра по делам ветеранов станет Роберт Уилки из министерства обороны.

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.

Ронни Джексону 50 лет. Он работает врачом в Белом доме со времен Буша-младшего. Для назначения Джексона на должность министра его кандидатуру сначала должен рассмотреть сенат.

Причины кадровых перестановок не сообщаются. Однако известно, что Шулькин замешан в скандале: во время своей командировки в Европу он вместо работы осматривал достопримечательности и проводил время в магазинах, потратив более 122 тысяч долларов. Затем Шулькин дал ложные показания о своей командировке генеральному инспектору министерства по делам ветеранов.