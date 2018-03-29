Без ковбойщины: Кадыров накажет врагов России в рамках закона

Глава республики Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евгения Вольнова, который публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове. Об этом заявил министр Чеченской республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой", — цитирует РИА Новости слова Джамбулата Умарова.

По его словам, если такая государственная задача будет поставлена, то "Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно, и враги России будут наказаны".

При этом он согласился, что меры в отношении Вольнова должны быть максимально строгими. "У этого человека нет ничего святого, — заявил он. — Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка".

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

После трагедии в соцсетях были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал Евгений Вольнов (настоящее имя – Евгений Кувиков), о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Против него возбуждено уголовное дело, Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram сообщил, что людей, предпринимающих кощунственные попытки тиражировать ложь о числе пострадавших при пожаре, необходимо строго наказать.

"Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим", — написал глава Чечни.

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, заявил, что вбросы "идут через социальные сети, в том числе, из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой". "Этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", — отметил президент.