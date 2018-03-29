Тема:

Пожар в кемеровском ТЦ 27 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 марта 201802:40

Без ковбойщины: Кадыров накажет врагов России в рамках закона

фото: instagram.com/kadyrov_95/

Читайте нас в Telegram

Глава республики Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евгения Вольнова, который публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове. Об этом заявил министр Чеченской республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой", — цитирует РИА Новости слова Джамбулата Умарова.

По его словам, если такая государственная задача будет поставлена, то "Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно, и враги России будут наказаны".

При этом он согласился, что меры в отношении Вольнова должны быть максимально строгими. "У этого человека нет ничего святого, — заявил он. — Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка".

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

После трагедии в соцсетях были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал Евгений Вольнов (настоящее имя – Евгений Кувиков), о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Против него возбуждено уголовное дело, Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram сообщил, что людей, предпринимающих кощунственные попытки тиражировать ложь о числе пострадавших при пожаре, необходимо строго наказать.

"Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим", — написал глава Чечни.

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, заявил, что вбросы "идут через социальные сети, в том числе, из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой". "Этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", — отметил президент.

 

Ранее по теме

Сейчас

02:39

Трамп сделает личного врача министром

02:06

В Москве полностью потушен крупный ночной пожар

01:27

Ночной пожар в Москве: площадь обрушения горящего ангара растет

00:56

Горящий в Москве ангар частично обрушился, есть угроза взрыва газа

00:50

Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги

00:19

На юго-востоке Москвы горит ангар

20:05

Эквадор лишил Джулиана Ассанжа интернета и посетителей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Противостояние России: Мэй и Меркель о "деле Скрипаля"

Противостояние России: Мэй и Меркель о "деле Скрипаля"

1 час назад
Все пятеро подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове отправлены под арест

Все пятеро подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове отправлены под арест

3 часа назад
Захарова: США играют нечестно

Захарова: США играют нечестно

5 часов назад
Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги

Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги

2 часа назад
В Москве полностью потушен крупный ночной пожар

В Москве полностью потушен крупный ночной пожар

1 час назад
Французы протестуют против убийства 85-летней женщины, пережившей Холокост

Французы протестуют против убийства 85-летней женщины, пережившей Холокост

4 часа назад
Чужих детей не бывает: Россия скорбит по погибшим в страшном пожаре

Чужих детей не бывает: Россия скорбит по погибшим в страшном пожаре

6 часов назад
Поручения СКР и Минздраву: Путин лично контролирует расследование трагедии в Кемерове

Поручения СКР и Минздраву: Путин лично контролирует расследование трагедии в Кемерове

6 часов назад
Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

16 часов назад
Трамп начал торговую войну с Китаем по ошибке

Трамп начал торговую войну с Китаем по ошибке

3 часа назад
Первое отравление Скрипалей произошло в доме

Первое отравление Скрипалей произошло в доме

4 часа назад
"Добивайся того, что невозможно": феномен Олега Анофриева

"Добивайся того, что невозможно": феномен Олега Анофриева

5 часов назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
Анализ трагедии в Кемерове: чиновники не умеют говорить с людьми

Анализ трагедии в Кемерове: чиновники не умеют говорить с людьми

5 часов назад
США требуют от России признать вину и обзывают морским чудовищем

США требуют от России признать вину и обзывают морским чудовищем

5 часов назад
Перепуганная обезьянка с "человеческим" лицом стала мемом. Видео

Перепуганная обезьянка с "человеческим" лицом стала мемом. Видео

6 часов назад
Эквадор лишил Джулиана Ассанжа интернета и посетителей

Эквадор лишил Джулиана Ассанжа интернета и посетителей

7 часов назад
"Есть только миг между прошлым и будущим": Олег Анофриев считал эту песню молитвой

"Есть только миг между прошлым и будущим": Олег Анофриев считал эту песню молитвой

7 часов назад
Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб

Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб

2 часа назад
100 тысяч долларов за две минуты: налет на банк в Москве попал на видео

100 тысяч долларов за две минуты: налет на банк в Москве попал на видео

3 часа назад
Рухнувшая в Пакистане крыша склада раздавила более 10 человек

Рухнувшая в Пакистане крыша склада раздавила более 10 человек

4 часа назад
Сын президента Либерии вышел на поле в составе сборной США

Сын президента Либерии вышел на поле в составе сборной США

5 часов назад
Украинский пранкер заочно арестован

Украинский пранкер заочно арестован

8 часов назад
Xiaomi впервые представила игровой ноутбук

Xiaomi впервые представила игровой ноутбук

8 часов назад
МЧС напугало москвичей по ошибке: безветренная погода - не повод для экстренного предупреждения

МЧС напугало москвичей по ошибке: безветренная погода - не повод для экстренного предупреждения

8 часов назад
Москва попала в топ-10 самых дешевых европейских городов

Москва попала в топ-10 самых дешевых европейских городов

8 часов назад
В Нью-Йорке представлена новая "злая пятидверка" от Audi

В Нью-Йорке представлена новая "злая пятидверка" от Audi

9 часов назад
Швейцария против резиновых уточек: должны ли игрушки покинуть детские ванночки?

Швейцария против резиновых уточек: должны ли игрушки покинуть детские ванночки?

9 часов назад
Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме

Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме

10 часов назад
Почему морские млекопитающие должны быть большими, но не слишком

Почему морские млекопитающие должны быть большими, но не слишком

11 часов назад
Компания Jaguar представила очень быстрый кроссовер F-Pace

Компания Jaguar представила очень быстрый кроссовер F-Pace

12 часов назад
Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

12 часов назад
Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера

Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера

13 часов назад
Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

16 часов назад
Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

16 часов назад
Чемпионат мира-2018: трусливые английские болельщики не приедут в Россию

Чемпионат мира-2018: трусливые английские болельщики не приедут в Россию

16 часов назад
Дизайнер восстановила Помпеи с помощью компьютерной анимации

Дизайнер восстановила Помпеи с помощью компьютерной анимации

16 часов назад
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

17 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00