Борис Джонсон сравнил Россию с героем Достоевского, а ядовитый газ - со световым мечом

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Отравление Скрипаля 40 минут назад
Борис Джонсон сравнил Россию с героем Достоевского, а ядовитый газ - со световым мечомЧитайте нас в Telegram
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон сравнил Россию с героем Достоевского – Родионом Раскольниковым. Говоря о деле Скрипаля, политик заявил, что ситуация напоминает начало романа "Преступление и наказание": сразу известно, кто преступник, только неясно, сам он признается или его поймают.
А ядовитый газ "Новичок" Джонсон сравнил со световым мечом – оружием из киносаги "Звездные войны". Он сказал, что разница между Британией и Россией в том, что Россия производит газ, а Британия – световые мечи. Глава британского МИД имел в виду съемки продолжения фильма "Звездные войны", которые в настоящий момент ведутся недалеко от Лондона, уточняет агентство "Интерфакс". Джонсон отметил, что световые мечи и кино всех восхищают и приносят миллиарды, а газ – ужасающее орудие убийства.
Джонсон поблагодарил страны, присоединившиеся к высылке российских дипломатов, и заявил, что Москва недооценила масштабы международной реакции, последовавшей за обвинениями со стороны Британии.
Лондон безо всяких доказательств обвиняет Москву в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшее 4 марта в Солсбери. Предполагается, что они были отравлены нервно-паралитическим газом, таким, как "Новичок", разрабатывавшийся в СССР. На этом основании Британия развернула целую антироссийскую кампанию. Россия не только решительно отвергает все обвинения, но также предлагает совместно расследовать отравление Скрипаля. Лондон на это предложение ответил отказом.
Британия выслала 23 российских дипломата, а затем к ней присоединились США и ряд европейских стран.
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