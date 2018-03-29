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29 марта 201803:32

600 дронов за три года: МЧС закупает беспилотные аппараты

Global Look Press

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МЧС закупит 600 аппаратов беспилотных летательных аппаратов в течение трех лет. Как рассказал первый замглавы ведомства Владимир Степанов, перед министерством стоит цель поставить беспилотники во все подразделения пожарной охраны.

Чтобы научиться управлять квадрокоптерами, сотрудники пройдут обучение. В 2017 году уже обучены 673 пилота, в 2018 дополнительно будут подготовлены еще 377 человек, пишет газета "Известия".

Сейчас в распоряжении МЧС имеется около полутора тысяч беспилотников. Это, например, китайские квадрокоптеры DJI Phantom 3, отечественные Supercam X8. Они выполняют воздушную разведку, помогают оценить степень пожара, определить границы чрезвычайных ситуаций и найти пострадавших, проводят детальную съемку объектов, в том числе в темноте. Их также используют для мониторинга паводковой и ледовой обстановки.

Во время недавней трагедии в Кемерове беспилотники применялись для оценки состояния конструкций горящего торгового центра "Зимняя вишня", отмечает издание.

В начале года вступил в действие указ президента "Об утверждении Основ государственной политики РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года". Документ предполагает "использование новейших достижений в области авиационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем".

 

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