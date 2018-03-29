Астрономы обнаружили странную галактику-призрак, почти лишенную темной материи

Ученые с помощью телескопа Hubble нашли уникальную галактику. Она не спиральная, но и не эллиптическая, уверяют астрономы, работавшие под руководством Питера ван Доккума из Йельского университета. Более того, она такая же большая, как наша (галактика Млечный Путь), но в ней очень мало темной материи – всего 1/400 от того объема, который прогнозировали ученые.

Галактика носит название NGC1052-DF2, сообщает РИА Новости. Она находится в 65 миллионах световых лет от нас. Судя по цвету звездных скоплений, ей 10 миллиардов лет.

Вновь открытую галактику называют "призрачной", так как в ней слишком мало темной материи. Из этой материи состоит 85 процентов Вселенной, считают ученые, и в каждой из галактик "в норме" в 8-10 раз больше темной, чем видимой материи. Астрономы утверждают, что темной материи почти не было в тех галактиках, которые возникли первыми – сформировались сразу после Большого Взрыва.

Раньше ученые считали, что Вселенная состоит лишь из видимых объектов – звезд, планет, скоплений пыли, туманностей, черных дыр. Однако в семидесятых годах прошлого века было сделано важное наблюдение: на окраинах ближайших к нам галактик звезды движутся с огромной, десятикратно превышающей расчеты скоростью. Такую скорость нельзя было объяснить влиянием видимых объектов – на звезды оказывалось мощное гравитационное воздействие, взявшееся "ниоткуда". Это явление помогла объяснить темная материя – гипотетическая субстанция, удерживающая звезды на месте и не дающая им "разлетаться".