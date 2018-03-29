Светлана Журова: США поступили с нашими борцами цинично и несправедливо

Сборная России по борьбе вольного стиля не сможет принять участие в розыгрыше Кубка мира, который пройдет в апреле в США. Американское посольство в Москве отказало в визах российским спортсменам.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова считает, что подобным недостойным образом США пытается устранить конкурента. Российские борцы были одними из главных претендентов на победу. В их отсутствие вырастают шансы на победу американцев. По мнению Журовой, посольство США проявило прямую и открытую дискриминацию.

"Скоро в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу. Даже для всех болельщиков отменяются визы и они могут спокойно в период соревнований приезжать. А тут спортсменам, участникам не дают визы. Ну, это уже, конечно, скажем так, совсем несправедливо и цинично",- приводит слова Журовой РИА Новости.

"США берет и убирает конкурентов сильных. Тогда каждая страна будет говорить, вот что, знаете, той или иной стране мы не дадим визы, потому что они обыграют наших спортсменов. Так что ли хотят? Просто этот вопрос нужно задать международным федерациям", — добавила Светлана Журова.