Светлана Журова: США поступили с нашими борцами цинично и несправедливо

Светлана Журова: США поступили с нашими борцами цинично и несправедливоЧитайте нас в Telegram
Сборная России по борьбе вольного стиля не сможет принять участие в розыгрыше Кубка мира, который пройдет в апреле в США. Американское посольство в Москве отказало в визах российским спортсменам.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова считает, что подобным недостойным образом США пытается устранить конкурента. Российские борцы были одними из главных претендентов на победу. В их отсутствие вырастают шансы на победу американцев. По мнению Журовой, посольство США проявило прямую и открытую дискриминацию.
"Скоро в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу. Даже для всех болельщиков отменяются визы и они могут спокойно в период соревнований приезжать. А тут спортсменам, участникам не дают визы. Ну, это уже, конечно, скажем так, совсем несправедливо и цинично",- приводит слова Журовой РИА Новости.
"США берет и убирает конкурентов сильных. Тогда каждая страна будет говорить, вот что, знаете, той или иной стране мы не дадим визы, потому что они обыграют наших спортсменов. Так что ли хотят? Просто этот вопрос нужно задать международным федерациям", — добавила Светлана Журова.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Бастрыкин назвал основные версии пожара
- Скончался Олег Анофриев
- США требуют от России признать вину и обзывают чудовищем
- Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах"
- В Ижевске умер конструктор Калашников
Самое читаемое
-
Проститься с учительницей, спасшей детей, пришли ее ученики
- "Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемых
- Искра в батутной яме: инструктор ТЦ рассказал о начале пожара
- Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов
- Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
Авто.Вести.Ru
-
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Россия скорбит по погибшим в страшном пожаре
- По всей стране идет проверка торговых центров
- От "чудовища" требуют чистосердечного признания
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Кемерово, мы с тобой: москвичи скорбят по жертвам пожара
- ТЦ начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушения
- Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе
- Поход в SPA обернулся долгами и проблемами со здоровьем
- Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак