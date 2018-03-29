Жертвами бунта и пожара в венесуэльской тюрьме стали 78 человек

В центре содержания заключенных при полиции венесуэльского штата Карабобо вспыхнул бунт, затем начался пожар. Погибли 78 человек, сообщают СМИ. Это были как заключенные, так и те, кто пришел в тюрьму как посетитель.

Погибли 68 мужчин, а также 10 женщин, пришедших навестить своих мужей, уточняет РИА Новости. Всего в центре содержания заключенных было 100 узников. Некоторые умерли от удушья, некоторые – от ожогов. Родственники заключенных собрались в морг города Валенсия на опознание тел.

Сообщается, что в тюрьме произошла интенсивная перестрелка, а затем из здания повалил густой дым. Мать одного из заключенных позже рассказала, что ее сын позвонил ей и сообщил, что прямо у камер разливают бензин. Мужчина был уверен, что их хотят убить.