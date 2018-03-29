Новости Спорт

Все видео этой рубрики
29 марта 201804:41

"Манчестер Сити" постарается купить Джерома Боатенга

EPA

Читайте нас в Telegram

Одной из целей летней трансферной кампании "Манчестер Сити" станет защитник "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг. "Сити" готов заплатить за 29-летнего футболиста 50 миллионов фунтов.

Инициатором приобретения Боатенга выступает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Джером Боатенг уже имеет опыт выступления в "Манчестер Сити". Он выступал за клуб в сезоне 2010/11 и выиграл Кубок Англии. Летом 2011 года Джером был продан в "Баварию" за 13,5 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Джером Боатенг сыграл за "Баварию" 24 игры, в которых забил 2 мяча. В недавнем матче сборной Германии против команды Бразилии Джером выводил немцев с капитанской повязкой.

Сейчас

05:22

В Мали неизвестные атаковали отель

03:36

Астрономы обнаружили галактику-призрак

02:39

Трамп сделает личного врача министром

02:06

В Москве полностью потушен крупный ночной пожар

01:27

Ночной пожар в Москве: площадь обрушения горящего ангара растет

00:56

Горящий в Москве ангар частично обрушился, есть угроза взрыва газа

00:50

Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Борис Джонсон сравнил Россию с героем Достоевского, а ядовитый газ - со световым мечом

Борис Джонсон сравнил Россию с героем Достоевского, а ядовитый газ - со световым мечом

2 часа назад
Без ковбойщины: Кадыров накажет врагов России в рамках закона

Без ковбойщины: Кадыров накажет врагов России в рамках закона

2 часа назад
Противостояние России: Мэй и Меркель о "деле Скрипаля"

Противостояние России: Мэй и Меркель о "деле Скрипаля"

4 часа назад
Светлана Журова: США поступили с нашими борцами цинично и несправедливо

Светлана Журова: США поступили с нашими борцами цинично и несправедливо

1 час назад
Трамп сделает своего личного врача министром по делам ветеранов

Трамп сделает своего личного врача министром по делам ветеранов

2 часа назад
Астрономы обнаружили странную галактику-призрак, почти лишенную темной материи

Астрономы обнаружили странную галактику-призрак, почти лишенную темной материи

1 час назад
Французы протестуют против убийства 85-летней женщины, пережившей Холокост

Французы протестуют против убийства 85-летней женщины, пережившей Холокост

7 часов назад
Все пятеро подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове отправлены под арест

Все пятеро подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове отправлены под арест

6 часов назад
Захарова: США играют нечестно

Захарова: США играют нечестно

7 часов назад
Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

18 часов назад
Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги

Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги

4 часа назад
Трамп начал торговую войну с Китаем по ошибке

Трамп начал торговую войну с Китаем по ошибке

5 часов назад
Первое отравление Скрипалей произошло в доме

Первое отравление Скрипалей произошло в доме

6 часов назад
"Добивайся того, что невозможно": феномен Олега Анофриева

"Добивайся того, что невозможно": феномен Олега Анофриева

7 часов назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
Анализ трагедии в Кемерове: чиновники не умеют говорить с людьми

Анализ трагедии в Кемерове: чиновники не умеют говорить с людьми

7 часов назад
США требуют от России признать вину и обзывают морским чудовищем

США требуют от России признать вину и обзывают морским чудовищем

7 часов назад
Эквадор лишил Джулиана Ассанжа интернета и посетителей

Эквадор лишил Джулиана Ассанжа интернета и посетителей

9 часов назад
"Есть только миг между прошлым и будущим": Олег Анофриев считал эту песню молитвой

"Есть только миг между прошлым и будущим": Олег Анофриев считал эту песню молитвой

10 часов назад
600 дронов за три года: МЧС закупает беспилотные аппараты

600 дронов за три года: МЧС закупает беспилотные аппараты

2 часа назад
Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб

Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб

4 часа назад
100 тысяч долларов за две минуты: налет на банк в Москве попал на видео

100 тысяч долларов за две минуты: налет на банк в Москве попал на видео

5 часов назад
Сын президента Либерии вышел на поле в составе сборной США

Сын президента Либерии вышел на поле в составе сборной США

7 часов назад
Xiaomi впервые представила игровой ноутбук

Xiaomi впервые представила игровой ноутбук

10 часов назад
Москва попала в топ-10 самых дешевых европейских городов

Москва попала в топ-10 самых дешевых европейских городов

11 часов назад
В Нью-Йорке представлена новая "злая пятидверка" от Audi

В Нью-Йорке представлена новая "злая пятидверка" от Audi

12 часов назад
Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме

Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме

13 часов назад
Почему морские млекопитающие должны быть большими, но не слишком

Почему морские млекопитающие должны быть большими, но не слишком

14 часов назад
Компания Jaguar представила очень быстрый кроссовер F-Pace

Компания Jaguar представила очень быстрый кроссовер F-Pace

14 часов назад
Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

15 часов назад
Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера

Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера

16 часов назад
Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

18 часов назад
Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

18 часов назад
Чемпионат мира-2018: трусливые английские болельщики не приедут в Россию

Чемпионат мира-2018: трусливые английские болельщики не приедут в Россию

18 часов назад
Дизайнер восстановила Помпеи с помощью компьютерной анимации

Дизайнер восстановила Помпеи с помощью компьютерной анимации

19 часов назад
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

19 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00