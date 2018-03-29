Цена геологоразведки: мнение губернатора Магаданской области

На геологоразведку необходимо ежегодно направлять 800 млн рублей федеральных средств. Об этом заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный на конференции "Северо-Восток. Территория развития".

"Все, что необходимо сделать в ближайшие годы, — это увеличить объемы геологоразведки", — заявил губернатор. По его подсчетам, на геологоразведку из федерального бюджета необходимо выделять около 800 миллионов рублей. По словам губернатора, динамика предыдущих лет — негативная, средств выделяется меньше — около 300 миллионов.

Ежегодная конференции "Северо-Восток: территория развития" прошла в Москве 28 марта. Она была посвящена развитию горнодобывающей промышленности. Ключевыми участниками встречи стали главы Магаданской области и Чукотского АО -- Владимир Печеный и Роман Копин. В этом году к мероприятию присоединились представители правительства Якутии, сообщает ТАСС.

Ранее в этом месяце министр природных ресурсов Забайкальского края Александр Волков сообщил, что российскому правительству будет предложено рассмотреть целесообразность юниорных геологоразведочных компаний. Эти компании смогут получать прибыль при отработке открытых ими месторождений. Сегодняшняя практика такова, что права первооткрывателя ограничены, отметил чиновник.

В сегодняшнем номере "Коммерсанта" опубликована статья про государственный холдинг "Росгеология". По данным издания, холдинг просит увеличить бюджетное финансирование на воспроизводство минерально-сырьевой базы на 15 млрд рублей в год. До 2020 года компания является единственным исполнителем этой программы, получая государственные контракты без конкурса, и претендует на продление этого статуса.

В том же "Коммерсанте", но на полтора месяца раньше, геологоразведке была посвящена еще одна статья "С разрешительными последствиями". В ней говорилось о том, что горнодобывающие компании "Алроса" и "Норильский никель" вместе с золотодобытчиками Kinross и Polymetal попросили правительство дать возможность "ведущим компаниям" вести первичную разведку запасов в регионах "по разрешительному механизму" — без лицензий. В Минприроды были против инициативы компаний, опасаясь, что такой механизм приведет к монополизации разведки крупными компаниями.