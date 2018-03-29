НХЛ. Гол Кузнецова помог "Вашингтону" победить "Нью-Йорк Рейнджерс"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. Сыграно две встречи. "Вашингтон Кэпиталз" благодаря голу и пасу Евгения Кузнецова добился домашней победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" 3:2

"Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс" и выиграл 3:2. На этот раз обошлось без гола лидера "Кэпиталз" Александра Овечкина.. Зато его одноклубник Евгений Кузнецов помог сравнять счет в третьем периоде, а затем забросил победную шайбу в начале овертайма. При счете 0:0 Евгений не использовал буллит. На счету Евгения теперь 25 голов и 51 передача.

"Флорида Пантерз" проиграла важную встречу на выезде "Торонто Мэйпл Ливз" с результатом 3:4. "Кленовые листья" обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Стэнли, "пантеры" пока девятые в Восточной конференции, но еще не утратили шанс попасть в восьмерку. Но, проиграв в Торонто, южане усложнили свою задачу. "Флорида" проигрывала 0:3, но сумела сократить отставание до 2:3. Однако "Мэйпл Ливз" забросили четвертую шайбу. Российский легионер "Пантерз" Евгений Дадонов один гол отыграл, но это не спасло "Флориду" от проигрыша 3:4.