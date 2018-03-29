Правительству не нравится законопроект о патриотическом воспитании

Правительство России не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект депутатов о патриотическом воспитании. Он использует неюридические термины и требует расходов. Документ был внесен в Думу в ноябре 2017 года.

"Законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами", — сообщает газета "Ведомости".

По информации издания, патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами; сейчас реализуется программа на 2016-2020 годы, на нее выделено свыше 1,66 миллиарда рублей.

Депутаты не определили виды и уровни образовательных программ, а также объем мероприятий и необходимых бюджетных расходов. Кроме того, в законопроекте применяются термины, которые не используются в законодательстве, – например, "предпринимательские структуры", "исполнительные органы Российской Федерации" и "укоренение в обществе".

Новая версия проекта может быть готова к осени.

