МИД России назвал "отпиской" ответ США о задержке выдачи виз российским борцам

Российский МИД прокомментировал ответ США о задержке выдачи виз российской сборной по вольной борьбе. В министерстве назвали это "отпиской" и выразили свое возмущение тем, что американское посольство в Москве отказало спортсменам в собеседованиях для получения виз. При этом американцы сослались на нехватку сотрудников.

Сборная должна была поехать на Кубок мира, состязания пройдут с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. Теперь участие России в соревнованиях под вопросом.

"Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип "О спорт, ты — мир". Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов, — приводит цитату с официального сайта МИД телеканал "Россия 24". — Дело, однако, в том, что невыдача виз нашим спортсменам – это грубое нарушение со стороны США своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования. Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц".