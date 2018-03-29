Спасатели борются с весенним половодьем в регионах России

Спасатели борются с паводками в Туве: в Кызылском районе талые воды прорвали дамбу, подтопило почти 250 домов. Более 350 жителей эвакуировали: часть из них сейчас находится в пункте временного размещения в школе, остальных приютили родственники и знакомые.

Спасатели откачивают воду и укрепляют дамбу. По оценкам синоптиков, на склонах гор еще достаточно много снега. Талая вода будет поступать ещё несколько дней, сообщает "Россия 24".

В Челябинской области спасатели взрывают лёд на самых больших реках региона и в местах вероятного подтопления, где живут тысячи людей. Операции провели сразу в трёх районах, в том числе на притоке реки Тобол. Там во время паводков уровень воды может подниматься на три с половиной метра. В зоне подтопления — целая улица посёлка.

Перед тем, как закладывать заряды, сапёры изучают местность с беспилотных летательных аппаратов, затем бурят лунки для зарядов. Мощность каждого — пять килограммов тротила, чтобы раздробить лёд толщиной до 80 сантиметров.