ЧП в Якутске: пассажирский Ан-24 сумел приземлиться с одним двигателем

В Якутске самолет Ан-24 с 38 пассажирами на борту совершил аварийную посадку с одним работающим двигателем. Второй двигатель экипаж был вынужден отключить еще во время полета, так как был зафиксирован интенсивный расход масла.

Посадка прошла благополучно, передает РИА Новости. Самолет выполнял рейс из Ленска в Якутск. На его борту, кроме людей, было также 180 килограммов багажа.

Причины инцидента будет расследовать специальная комиссия.