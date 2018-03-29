На выборах в Египте побеждает действующий президент

В Египте завершились трехдневные президентские выборы. По предварительным результатам, действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси на большинстве избирательных участков набрал более 90% голосов.

Данные о явке по регионам сильно разнятся. В центре Каира, к примеру, некоторые участки были полупустыми, в других районах желающие проголосовать выстраивались в очереди. Чтобы заставить жителей участвовать в выборах, власти неоднократно угрожали штрафами в 30 долларов тем, кто не явится на участки. Окончательные результаты голосования будут обнародованы 2 апреля, сообщает "Россия 24".