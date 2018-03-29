Жители города в Восточной Гуте устроили митинги протеста

Десятки мирных жителей Восточной Гуты вышли на акцию протеста в городе Дума. Люди призывают боевиков, удерживающих город, к перемирию с сирийским правительством.

Среди митингующих — много женщин, есть раненые. Они просят боевиков группировке "Джейш аль-Ислам" оставить город и согласиться на эвакуацию в провинцию Идлиб, сообщает интернет-портал "Аль-Масдар". Ранее такие условия оппозиционерам предложили сирийские военные.

Другие группы боевиков уже приняли предложение правительственных войск. Если "Джейш аль-Ислам" откажется покинуть город или пойти на перемирие, то армия Сирии начнет наступление на их позиции.

Всего в Думе сейчас живет около 10 тысяч мирных граждан. Город остается последним оплотом оппозиции в Восточной Гуте. Именно здесь семь лет назад начались первые антиправительственные протесты, затем они переросли в длительный военный конфликт, передает телеканал "Россия 24".