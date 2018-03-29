Гол и пас Проворова принесли "Филадельфии" победу в Колорадо

В Национальной хоккейной лиге сыгран очередной матч. Клуб "Колорадо Эвеланш" принимал "Филадельфию Флайерз", пропустил два гола в первом периоде и затем на протяжении 40 минут пытался догнать гостей. Удалось только "размочить" счет – 2:1 в пользу "клинков".

В обеих заброшенных шайбах команды гостей поучаствовал российский легионер "Филадельфии" Иван Проворов. Сначала он ассистировал Жиру на 10-й минуте, а затем забил и сам на 18-й. В результате его гол оказался победным в этой встрече.