Фабиньо может летом сменить "Монако" на "Пари Сен-Жермен"

Хавбек футбольного клуба "Монако" Фабиньо, который выступал за национальную молодежку и провел четыре матча за сборную Бразилии, может летом перейти из стана монегасков в другой ведущий клуб чемпионата Франции – столичный "Пари Сен-Жермен".

При этом известно, что на его позицию в "ПСЖ" может перейти француз малийского происхождения Нголо Канте, который выступает за английский "Челси". Однако инсайдеры в стане чемпионов Франции сообщают, что шансы Фабиньо также очень высоки, учитывая, что владельцы "Пари Сен-Жермен" намерены строить команду вокруг его звездного соотечественника Неймара.