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Пожар в кемеровском ТЦ 43 минуты назад

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29 марта 201808:15

В Кемерове более 450 человек сдали кровь для пострадавших

EPA

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Кемеровчане продолжают сдавать кровь для пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". С понедельника по четверг кровь сдали 465 человек, собрано 240 литров крови.

По словам главврача Кемеровского областного центра крови Илгиза Вафина, общее количество обратившихся людей гораздо больше — 800-900 человек, но они расписаны до середины апреля.

Главврач уточнил, что дефицита крови в области нет, поэтому доноров просят перед приездом уточнить необходимость визита по телефону или посмотреть на сайте, в каких группах крови есть необходимость.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей, сообщает ТАСС.

 

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