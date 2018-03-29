Санан Сюгиров выиграл бронзу шахматного Евро-2018

В грузинском Батуми завершился чемпионат Европы по шахматам, в котором было сыграно 11 туров по швейцарской системе. Победу праздновал хорватский гроссмейстер Иван Шарич, который одержал единоличную победу, набрав в 11 партиях 8,5 очков.

По 8 очков набрали семь шахматистов, включая россиян Санана Сюгирова и прошлогоднего чемпиона континента Максима Матлакова. Однако если Сюгиров по дополнительным показателям стал третьим, а Матлаков – только пятым. Вторым стал польский шахматист Радослав Войташек.

В довольно большую группу участников, которые набрали по 7,5 очков вошли россияне Евгений Наер (10-е место), Антон Демченко (11-е), Даниил Юффа (13-е), Эрнесто Инаркиев (15-е), Алексей Сарана (22-е), Михаил Кобалия (23-е), Борис Савченко (29-е).