Следственный комитет запросил у британских правоохранителей материалы по делу Скрипаля

В Следственный комитет передал через Генпрокуратуру запрос по делу Скрипаля о правоохранительные органы Великобритании. У британских коллег попросили совершить ряд процессуальных действий в ходе следствия, а также предоставить копии материалов по делу.

Представители СК сообщили, что в число запрашиваемых документов вошли результаты осмотра места, где Юлию Скрипаль и ее отца нашли без сознания, результаты пострадавшей медосведетельствования и результаты экспертиз. Также Следственный комитет подчеркнул, что готов и дальше сотрудничать с британскими правоохранительными органами в расследовании этого дела.

Ранее Лондон уже отказался от содействия в расследовании с российской стороны и даже отказал в консульском доступе к Юлии Скрипаль. Представители Великобритании продолжают настаивать, что в деле отравления газом Сергея и Юлии Скрипалей, виден российский след. Доказательств предоставлено не было, но это не помешало выслать часть российской дипломатической миссии в качестве ответных мер. Позже в знак солидарности многие страны ЕС, США и Канада поступили аналогично. Россия свою причастность к покушению отрицает.