Новости Спорт

Все видео этой рубрики
29 марта 201808:53

Россиянин Нурмагомедов раскритиковал английский американца Фергюсона

sportus.news

Читайте нас в Telegram

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с Тони Фергюсоном, рассказал о своей форме, а также поиздевался над будущим соперником из-за его английского. По мнению россиянина, никто не понимает, что говорит американский боец мексиканского происхождения.

"Чувствую себя идеально. Не переживайте по поводу моей сгонки веса. Это будет один из самых больших боев в истории UFC", — цитирует Нурмагомедова "Спорт-экспресс".

Кроме того, российский боец смешанного стиля покритиковал Фергюсона за его английский. "Ты говоришь, как тупица. Твой английский никто не понимает, расслабься. Тебя никто не понимает", – заявил Хабиб.

Напомним, что бой за чемпионский пояс UFC пройдет между Нурмагомедовым и Фергюсоном 7 апреля в Бруклине.

Сейчас

09:50

Поезд встал в тоннеле салатовой линии московского метро

09:45

На полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс газа

09:22

МИД Франции подтверждает майский визит Макрона в Россию

09:03

Кемеровские власти опровергли слухи об отставке Тулеева

08:38

СКР направил Британии запрос о покушении на Юлию Скрипаль

05:22

В Мали неизвестные атаковали отель

03:36

Астрономы обнаружили галактику-призрак

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Следственный комитет запросил у британских правоохранителей материалы по делу Скрипаля

Следственный комитет запросил у британских правоохранителей материалы по делу Скрипаля

44 минуты назад
Кемеровские власти опровергли слухи об отставке Тулеева

Кемеровские власти опровергли слухи об отставке Тулеева

33 минуты назад
МИД Франции подтверждает майский визит Макрона в Россию

МИД Франции подтверждает майский визит Макрона в Россию

17 минут назад
На полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс газа

На полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс газа

4 минуты назад
На выборах в Египте побеждает действующий президент

На выборах в Египте побеждает действующий президент

2 часа назад
Полицейский сбил пешехода после ДТП в центре Москвы

Полицейский сбил пешехода после ДТП в центре Москвы

25 минут назад
У ФРС есть повод для паники

У ФРС есть повод для паники

2 часа назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
"Добивайся того, что невозможно": феномен Олега Анофриева

"Добивайся того, что невозможно": феномен Олега Анофриева

11 часов назад
Фактор страха: почему мы все время чего-то боимся

Фактор страха: почему мы все время чего-то боимся

21 минута назад
Трейлер новых "Черепашек-ниндзя" разделил фанатов на два лагеря

Трейлер новых "Черепашек-ниндзя" разделил фанатов на два лагеря

17 минут назад
В Кемерове более 450 человек сдали кровь для пострадавших

В Кемерове более 450 человек сдали кровь для пострадавших

1 час назад
"Мертвая рука" для буйных голов: на Западе вспомнили про последнюю защиту России

"Мертвая рука" для буйных голов: на Западе вспомнили про последнюю защиту России

1 час назад
ЧП в Якутске: пассажирский Ан-24 сумел приземлиться с одним двигателем

ЧП в Якутске: пассажирский Ан-24 сумел приземлиться с одним двигателем

2 часа назад
Ребенок, выпрыгнувший из окна во время пожара в Кемерове, будет переведен из реанимации

Ребенок, выпрыгнувший из окна во время пожара в Кемерове, будет переведен из реанимации

2 часа назад
Жители города в Восточной Гуте устроили митинги протеста

Жители города в Восточной Гуте устроили митинги протеста

2 часа назад
Вирус WannaCry нарушил работу конвейера по сборке самолетов Boeing

Вирус WannaCry нарушил работу конвейера по сборке самолетов Boeing

2 часа назад
Спасатели борются с весенним половодьем в регионах России

Спасатели борются с весенним половодьем в регионах России

3 часа назад
МИД России назвал "отпиской" ответ США о задержке выдачи виз российским борцам

МИД России назвал "отпиской" ответ США о задержке выдачи виз российским борцам

3 часа назад
Правительству не нравится законопроект о патриотическом воспитании

Правительству не нравится законопроект о патриотическом воспитании

3 часа назад
НХЛ. Гол Кузнецова помог "Вашингтону" победить "Нью-Йорк Рейнджерс"

НХЛ. Гол Кузнецова помог "Вашингтону" победить "Нью-Йорк Рейнджерс"

4 часа назад
В Мали неизвестные атаковали отель, есть жертвы и пострадавшие

В Мали неизвестные атаковали отель, есть жертвы и пострадавшие

4 часа назад
Цена геологоразведки: мнение губернатора Магаданской области

Цена геологоразведки: мнение губернатора Магаданской области

4 часа назад
"Манчестер Сити" постарается купить Джерома Боатенга

"Манчестер Сити" постарается купить Джерома Боатенга

5 часов назад
Жертвами бунта и пожара в венесуэльской тюрьме стали 78 человек

Жертвами бунта и пожара в венесуэльской тюрьме стали 78 человек

5 часов назад
Астрономы обнаружили странную галактику-призрак, почти лишенную темной материи

Астрономы обнаружили странную галактику-призрак, почти лишенную темной материи

5 часов назад
600 дронов за три года: МЧС закупает беспилотные аппараты

600 дронов за три года: МЧС закупает беспилотные аппараты

6 часов назад
Борис Джонсон сравнил Россию с героем Достоевского, а ядовитый газ - со световым мечом

Борис Джонсон сравнил Россию с героем Достоевского, а ядовитый газ - со световым мечом

6 часов назад
Трамп сделает своего личного врача министром по делам ветеранов

Трамп сделает своего личного врача министром по делам ветеранов

7 часов назад
Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб

Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб

8 часов назад
Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги

Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги

9 часов назад
100 тысяч долларов за две минуты: налет на банк в Москве попал на видео

100 тысяч долларов за две минуты: налет на банк в Москве попал на видео

10 часов назад
Трамп начал торговую войну с Китаем по ошибке

Трамп начал торговую войну с Китаем по ошибке

10 часов назад
Все пятеро подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове отправлены под арест

Все пятеро подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове отправлены под арест

10 часов назад
Французы протестуют против убийства 85-летней женщины, пережившей Холокост

Французы протестуют против убийства 85-летней женщины, пережившей Холокост

11 часов назад
Анализ трагедии в Кемерове: чиновники не умеют говорить с людьми

Анализ трагедии в Кемерове: чиновники не умеют говорить с людьми

12 часов назад
США требуют от России признать вину и обзывают морским чудовищем

США требуют от России признать вину и обзывают морским чудовищем

12 часов назад
Эквадор лишил Джулиана Ассанжа интернета и посетителей

Эквадор лишил Джулиана Ассанжа интернета и посетителей

13 часов назад
Xiaomi впервые представила игровой ноутбук

Xiaomi впервые представила игровой ноутбук

15 часов назад
Москва попала в топ-10 самых дешевых европейских городов

Москва попала в топ-10 самых дешевых европейских городов

15 часов назад
В Нью-Йорке представлена новая "злая пятидверка" от Audi

В Нью-Йорке представлена новая "злая пятидверка" от Audi

16 часов назад
Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме

Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме

17 часов назад
Компания Jaguar представила очень быстрый кроссовер F-Pace

Компания Jaguar представила очень быстрый кроссовер F-Pace

19 часов назад
Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

19 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00