Россиянин Нурмагомедов раскритиковал английский американца Фергюсона

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с Тони Фергюсоном, рассказал о своей форме, а также поиздевался над будущим соперником из-за его английского. По мнению россиянина, никто не понимает, что говорит американский боец мексиканского происхождения.

"Чувствую себя идеально. Не переживайте по поводу моей сгонки веса. Это будет один из самых больших боев в истории UFC", — цитирует Нурмагомедова "Спорт-экспресс".

Кроме того, российский боец смешанного стиля покритиковал Фергюсона за его английский. "Ты говоришь, как тупица. Твой английский никто не понимает, расслабься. Тебя никто не понимает", – заявил Хабиб.

Напомним, что бой за чемпионский пояс UFC пройдет между Нурмагомедовым и Фергюсоном 7 апреля в Бруклине.