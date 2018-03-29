"Броненосец" стартовал в регате Monaco Swan One Design

Новый класс парусных лодок Club SWAN 50 открывает свой первый полноценный парусный сезон с регаты Monaco Swan One Design. Россию на состязаниях представляет команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team.

Красивая и интересная яхта класса Club SWAN 50 спроектированная финской верфью Nautor's Swan и начала покорять сердца любителей парусного спорта. Лодка полностью из карбона, от корпуса и пера руля до мачты и парусов – она способна развивать высокую скорость и максимально маневренна. В сентябре впервые пройдет чемпионат мира для этих новых лодок.

В Монако съехались 11 экипажей из восьми стран мира: три экипажа Swan 42, три – экипажа Swan 45 и пять бортов в классе Club SWAN 50. Россию в 50-футовых лодках представляют два экипажа, это "Броненосец" Владимира Любомирова и"Скорпиди" под управлением Андрея Коногорова. Серия из трех регат для класса Club SWAN 50 названа в этом году Средиземноморской лигой.

Последние дни над акваторией Монако стоит относительно безветренная погода, но в первый день регаты небеса сжалилась над спортсменами и гоночному комитету удалось провести 3 гонки при нестабильном ветре от 6 до 10 узлов. По итогам первых стартов лидирует итальянская "Кордилеоне", вторым идет российская "Скорпиди", третье место у швейцарской "Матильды". "Броненосец" стартовал не так уверенно и пока занимает 5-ю строчку итогового протокола.

"Долгий зимний перерыв сказался на команде не лучшим образом, — рассказывает гриндер команды "Броненосец" Егор Терпигорьев. — Но мы будем проводить работу над ошибками и постараемся улучшиться в ближайшие дни". Впереди у спортсменов 4 дня гонок, завершится соревнование 31 марта.