На полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс газа

На подмосковном полигоне бытовых отходов "Ядрово" под Волоколамском произошел очередной выброс свалочного газа. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз.

"Сейчас МЧС готовит точную информацию. Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль", — сообщил ТАСС и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

Он напомнил, что выбросы свалочного газа возможны до тех пор, пока на полигоне не заработает система принудительной утилизации газа. Согласно планам властей, она должна быть запущена к 15 июня 2018 года.

После того как 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились порядка 150 детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично осмотрел полигон и отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Врио главы района был назначен Андрей Вихарев.